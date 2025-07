A Jorge Almirón le preguntaron si Colo Colo está en crisis y ESTO respondió

Jorge Almirón habló tras la derrota de Colo Colo por 2-0 ante U. Católica en el clásico y respondió a las críticas que se le presentaron en rueda de prensa. De hecho, se le preguntó si es que el Cacique está en crisis.

😱 ¿Colo Colo está en crisis? La respuesta de Almirón

Para Almirón, Colo Colo no está en crisis: "Perdimos un partido. Hoy estuvo muy parejo. Entiendo que como es un equipo grande, los títulos obviamente lo que intenta hacer es generar estos títulos de que el equipo está muy mal y un montón de cosas que no... Es un partido que te tocó perder, un partido muy parejo. Duele porque es un clásico, pero bueno, son cosas que hay que arreglar siempre hacia adentro".

"Yo no soy de exponer a nadie, entonces siempre me hago cargo de las cosas, las arregló dentro del equipo siempre... El partido fue hoy muy parejo. Nosotros veníamos jugando buen fútbol y hoy no, tuvimos un partido muy parejo", cerró.

🗣️ Almirón se defendió por las críticas sobre el descanso de Colo Colo

"No influye", dijo Almirón sobre las vacaciones que tomó Colo Colo haca algunos días.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo vuelve a jugar el próximo sábado 12 de julio a las 15:00 horas ante U de Chile en el Superclásico del fútbol chileno en el estadio Nacional.