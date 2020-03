Alfonso Parot: En la U no jugaría nunca, en Colo Colo no sé

El lateral de Universidad Católica Alfonso Parot aseguró que jamás jugaría en Universidad de Chile, aunque abrió la puerta ante un posible interés de Colo Colo en algún momento de su carrera.

Parot, en diálogo con el programa Pelota Parada de CDF, señaló que "en la U no jugaría nunca, soy categórico en eso, no hay chances. Ni ellos me quieren ni yo, es mutuo. A Colo Colo le daría una vuelta, pero no sé. Sería mi última opción, pero difícil. Católica no me tendría que querer para yo irme".

Además, reconoció que hubo un llamado de Martín Lasarte, cuando este estaba en los "azules": "Me llamó por teléfono. Martin era como mi papá, entonces estaba preocupado por mí, quería saber cómo estaba, si me faltaba algo".

En otro aspecto, Parot reconoció que los "cruzados" tienen "una deuda internacional, no se nos han dado los resultados y no hemos podido jugar las copas como hemos querido y hemos trabajado. Hay que ver qué nos pasa. A nivel internacional los equipos no perdonan y debemos mejorar".

Finalmente, el ex Rosario Central sostuvo que no cree que el parón afecte a la UC en su rendimiento: "Obviamente estamos todos enfocados en nuestras familias, en tomar todas las precauciones para que ningún compañero, jugador y sus familiares esté contagiado, pero obviamente el club ya hizo el esfuerzo de enviarnos a cada uno un kit de entrenamiento y estamos cumpliendo todos a cabalidad".

"Entonces yo creo que mientras sigamos entrenando y no nos dejemos estar mejor. Nos va costar agarrar el ritmo por el tiempo que no estuvimos en cancha, pero vamos a llegar bien y más fuertes", cerró.

