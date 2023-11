Carlos Palacios: No está perdido el torneo y tenemos la ilusión de que se nos puede dar

El destacado delantero de Colo Colo Carlos Palacios se mostró con esperanzas de que su equipo conquiste el Campeonato Nacional 2023, pese a que depende de caídas de Huachipato y Cobresal en las últimas tres fechas.

Palacios señaló en conferencia de prensa: "El Campeonato Nacional es uno de los objetivos principales del equipo, pero se fueron dando distintas circunstancias a lo largo del camino, perdimos algunos puntos que nos podían dejar más cerca del títulos, pero como dije denante, ganar un torneo (Copa Chile) es bueno para nosotros, porque este equipo siempre tiene que ganar o pelear todos los títulos. No está perdido el torneo y tenemos la ilusión de que se nos puede dar. Vamos a luchar hasta el último y tratar de dejar a Colo Colo lo más alto, como siempre".

"La fecha pasada fue muy favorable para nosotros, nos metimos de lleno en la pelea restando tres partidos. Lo hemos conversado, pero sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo, que es el más importante. Si no lo hacemos, no sirve de nada lo que hagan los demás. Estamos enfocados en hacer un gran partido el domingo, quedarnos con los tres puntos, sabemos que será un rival muy duro", añadió.

"Colo Colo siempre tiene que estar peleando, pero estamos pensando en el título. Mientras haya opción no vamos a dar por perdido nada", cerró.

Los "albos" juegan este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) contra Audax Italiano, de visita en La Florida.

¿Gustavo Quinteros a La Roja?

La "joya" también comentó las opciones que tiene Gustavo Quinteros de partir a la selección chilena y fue consultado si lo ve capacitado para el cargo, luego de la reciente salida de Eduardo Berizzo.

"Gustavo Quinteros es un buen entrenador, un buen nombre para asumir en la selección chilena, lo veo muy concentrado y enfocado acá, pero va a depender de él, de lo que haga acá en el club o si se va a la selección, pero sí lo veo capacitado. Es un gran entrenador y lo ha demostrado todo el tiempo que ha estado en Colo Colo".

"Lo veo muy concentrado. Está pensando en nuestro objetivo, en el partido del domingo que es el más importante porque es el próximo, así que no es un tema que ha desviado al camarín".

La posible partida de Jordhy Thompson

Por otra parte, el exUnión Española, Internacional de Porto Alegre y Vasco da Gama, se reifió al futuro de su compañero Jordhy Thompson, quien tiene opciones de partir al fútbol ruso, pese a estar con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, entre otras, por violencia intrafamiliar.

"No he conversado con él y lo que se decida ojalá sea lo mejor para él. Nosotros estamos enfocados en el partido del domingo que es lo más importante", aseguró.

Sobre la partida en concreto: "Esa pregunta sería mejor para él, lo que él piense que sea mejor para su carrera o su vida. Lo que sea mejor para él yo voy a estar muy feliz, sé que ha vivido momentos complicados. Ojalá se le pueda dar y volver a ser feliz".

Su continuidad y críticas al Monumental

En un nuevo ítem en la comparecencia ante los medios, habló de su continuidad en el club: "Tengo entendido que se pagó el primer porcentaje del pase, el 20, que era por una cantidad de partidos jugados, y que ahora jugando dos o tres más se cumple el otro 20. Es lo que he conversado con mi representante, yo le manifesté a la dirigencia que quiero continuar y ellos me dijeron que quieren contar conmigo, así que eso va a depender de ellos y lo que negocien con Vasco, o ellos quieran. No he tenido comunicación con nadie de Brasil, solo lo está manejando mi representante, ojalá que sea lo mejor y poder quedarme un año más acá".

Asímismo hizo un balance de la temporada, pese a que al "Cacique" le restan tres duelos por el torneo y la final de Copa Chile ante Magallanes en diciembre: "Fue un año muy positivo para mí, saqué a relucir algo que no traía, que es hacer muchos goles. Ha sido la campaña que más he convertido".

"Al principio me costó un poco, me hago responsable de esos primeros partidos, que me costaba, pero fui agarrando confianza y, por suerte, vinieron los goles, entenderme con mis compañeros, mejor relación, y eso fue dándome un plus muy importante a medida que pasaba el torneo, así que muy contento , como dije, ojalá poder quedarme mucho tiempo acá. Era un sueño para mí jugar acá y lo estoy cumpliendo, así que muy feliz por eso, rescato todo lo positivo y lo negativo intentar mejorarlo siempre", siguió.

Por último, volviendo a la selección chileno, tuvo palabras para las críticas de Alexis Sánchez a los camarines del Estadio Monumental, con "excremento" en las duchas: "Fue un tema que causó polémica, a nosotros nunca nos ha pasado en nuestro camarín, debe haber sido un problema que casualmente se dio ese día, primera vez que lo escucho, fue un poco sorpresivo".

"Yo veo al Monumental como un gran estadio, yo jugué en Brasil donde hay grandes estadios, pero acá lo veo bien, un buen camarín, la cancha pese a que ha tenido dificultades está en perfecto estadio, se vio en el último partido de la selección, sí pueden haber mejoras como en todos lados, pero lo veo muy bien", cerró.