"Cóndor" Rojas: Una institución importante como Colo Colo no puede escoger jugadores de cuarta categoría

El ex arquero y capitán de Colo Colo Roberto "Cóndor" Rojas tuvo palabras para el complejo presente del elenco albo y aseguró que hay responsabilidades en todos los estamentos del club, explicando que hay en el plantel actual hay muchos jugadores de tercer o, incluso, cuarto nivel.

"No es solamente este momento. Esto se viene arrastrando con una falta de un plan de trabajo en todos sus niveles. Hay responsabilidades en todos los que están en Colo Colo, a nadie lo puedes eximir y principalmente a los jugadores", dijo Rojas en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

El ex portero aseguró que "siempre he dicho que los jugadores que llegan a Colo Colo deben ser especiales, que sientan jugar en el club, y ahora hay muchos que están cumpliendo minutos, pero la verdad es que no tendrían ninguna posibilidad de estar en Colo Colo. Ahora es lo que hay y con esos jugadores deberán tratar de solucionar los problemas los antes posible".

Y ahondó: "Escoger a jugadores de segundo, tercer, o cuarto nivel no puede pasar, porque se juega con la ilusión del hincha, siendo una institución tan importante como Colo Colo", criticó.

Rojas se mostró esperanzado en lo que pueda hacer Jorge Valdivia y manifestó que "si bien no está bien físicamente, a un 30 por ciento puede jugar mucho más de lo que son titulares por la condición técnica que tiene, y por el compromiso moral que tiene con el club".