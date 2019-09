Daniel Morón respaldó a Mario Salas: Creo en los procesos y hoy no es el momento de hacer evaluaciones

Daniel Morón, histórico portero de Colo Colo que actualmente se desempeña como directivo de Blanco y Negro, comentó el complejo presente del club y aseguró que pese a las críticas que recaen sobre el entrenador Mario Salas, no es tiempo de hacer evaluaciones a su cargo, ya que existe un proceso que se debe respetar.

"Yo no conozco el éxito que no haya venido detrás de un trabajo. Creo en los procesos y creo también que las evaluaciones hay que hacerlas en los momentos que correspondan y hoy no es el momento de hacer evaluaciones", sostuvo el campeón de la Copa Libertadores en Al Aire Libre en Cooperativa.

Morón reconoció que como hincha albo no le agrada el actual rentimiento del equipo, que lo ha dejado con solo cinco de los 21 puntos disputados durante el segundo semestre en el torneo, aunque sí ve que existe preocupación por parte de Salas para mejorar la situación.

"Tengo claro que a ninguno de los que somos hinchas de Colo Colo nos agrada este momento, pero a Mario yo lo veo bien preocupado, como líder de un equipo tan importante. Ven que las cosas no salen y se le responsabiliza porque quizá el entiende que su mensaje no está llegando de la forma que corresponde, pero sí lo veo con la energía para poder enderezar el barco", sostuvo.

En ese sentido, el ex jugador esperar que los esfuerzos del trabajo de Salas rindan frutos nada menos que en el Superclásico ante Universidad de Chile, agendado para el sábado 5 de octubre en el Estadio Monumental.

"Ya con este tiempo de ocho meses de Mario al mando de Colo Colo uno entiende de que al principio puede costar más y quizá como venía sucediendo hasta finalizado este primer semestre, creía que este semestre podía ser diferente o mejor. No ha sido así, pero estamos a la espera de que esto cambie para bien y qué mejor sería ante nuestro clásico rival", comentó.