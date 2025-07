El mensaje sin filtro de Guarello a Almirón tras el papelón de Colo Colo ante la UC

La paciencia se agotó entre los hinchas de Colo Colo. El Cacique tocó fondo este domingo al caer estrepitosamente 2-0 ante Universidad Católica en Santa Laura, sumando otra derrota que profundiza su crisis deportiva en el año del centenario.

La pésima presentación de Colo Colo, donde no registraron ni un solo remate al arco, desató la furia del periodista Juan Cristóbal Guarello, quien no dudó en pedir la cabeza de Jorge Almirón tras lo que calificó como "un equipo que parece no tener entrenador".

🔥 ¿Qué dijo exactamente Guarello sobre Almirón?

Juan Cristóbal Guarello fue lapidario con el técnico argentino, asegurando que "Almirón no está ni ahí, como que todo le da lo mismo" y pidiendo su salida inmediata de Colo Colo. El comentarista deportivo no escatimó en críticas tras la derrota ante los cruzados: "Tras el partido habló de la cancha, del arbitraje, ya no puedes apelar a cualquier cosa. Si ibas a echar a Almirón, échalo, no se podía quedar luego de todo lo que se dijo", indicó en su podcast La Hora de King Kong.

La frase más contundente llegó cuando Guarello se dirigió directamente a la dirigencia de Blanco y Negro: "Yo creo que Almirón debería salir de Colo Colo mañana. ¿Por qué? Porque está claro que no está con la cabeza en Colo Colo. Ya no fue, ya se rompió la relación". El periodista hizo especial hincapié en que el DT "está pensando en cualquier cosa menos en su equipo", en clara referencia a las vacaciones que se tomó en Formentera durante el receso del campeonato.

📊 ¿Cuál es la situación actual de Colo Colo en la tabla?

Colo Colo ocupa el noveno lugar de la tabla con apenas 21 puntos en 14 partidos, ubicándose a 11 unidades de los líderes Coquimbo Unido y Audax Italiano, cifras alarmantes para un equipo que se armó pensando en competir por el título en su año centenario. La derrota ante Universidad Católica no solo profundiza la crisis deportiva, sino que aleja al club de cualquier aspiración de luchar por el campeonato nacional.

La situación se vuelve aún más dramática para Colo Colo considerando que el próximo desafío de los albos es la Universidad de Chile, que con un partido menos suma 28 puntos y ocupa el tercer lugar.

⚡ ¿Qué excusas puso Almirón tras la derrota?

Jorge Almirón volvió a recurrir a las excusas externas tras la vergonzosa derrota, culpando al estado de la cancha y al arbitraje por el mal rendimiento de su equipo. El técnico argentino fue contundente en zona mixta: "Hoy no se podía jugar por la cancha. El árbitro no sacó ninguna tarjeta amarilla, no sé por qué. No entendí el criterio. Los jugadores de ellos hicieron lo que quisieron".

Sin embargo, las cifras desnudan la realidad: Colo Colo solo registró un remate al arco durante los 90 minutos, una estadística devastadora que refleja la incapacidad del equipo para generar peligro en ofensiva.

Almirón insistió en que "fue muy parejo el partido" y que "no veo en esto una crisis", declaraciones que contrastan dramáticamente con la pobre exhibición de sus dirigidos ante un rival que no les ganaba desde 2021.