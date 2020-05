Francisco Rojas sobre conflicto en Colo Colo: Creo que los jugadores no están trabajando

El ex futbolista del cuadro "popular" señaló que debe haber un acuerdo entre Blanco y Negro y el plantel.

El ex futbolista Francisco Rojas expresó su postura en relación al conflicto que sostienen el plantel de Colo Colo y la directiva de Blanco y Negro en medio de la pandemia de coronavirus, y señaló que, según su criterio, los jugadores "no están trabajando" ni generando dinero para la concesionaria.

"No quiero quedar bien por un lado y por el otro, entre los jugadores y el directorio, pero esta pandemia ha hecho que no vuelva el campeonato y más encima hacen entrenamientos online, que no genera dinero al directorio", manifestó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Claro que hay una situación compleja, tienen que solucionarlo por el bien del club. Los jugadores tienen que acceder y llegar a un buen entendimiento y acuerdo, estamos recién empezando con esta situación y no sabemos cuándo va a volver el campeonato", continuó "Murci".

En medio de sus dichos, Rojas postuló que "a nadie le gusta que le saquen el sueldo, hay que ser honestos y transparentes... yo creo que -los jugadores- no están trabajando, están haciendo sus ejercicios o clases online, que no es lo mismo".

"No lucran ni saben de dónde sacar dinero para pagar los sueldos, Hay que ser conscientes, el club tiene que acceder, no bajar de una proporción de todo, llegar a un acuerdo que sea favorable para ellos, los jugadores y el club", prosiguió el ex seleccionado chileno.

"Lo que pasa en el país y mundialmente es difícil. No estamoas generando dinero, el club tampoco, los jugadores tampoco están jugando, no hay televisión, partidos, es difícil pagar los sueldos", completó.

Rojas realizó su diálogo Al Aire Libre en Cooperativa mientras entregaba cajas de mercadería en la Población Valenzuela Llanos de Lo Espejo, donde trabaja como funcionario municipal.

"La gente está pasando hambre y no solo en Lo Espejo, en todas las comunas del país. Hay que ir en ayuda lo más rápido posible para que no se genere un mal entendido o protestas, como en otras comunas", concluyó.