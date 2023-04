Gabriel Suazo aconsejó a Damián Pizarro para poder consolidarse en Colo Colo

El joven delantero de Colo Colo Damián Pizarro se ha ido asentando en el equipo de Gustavo Quinteros desde su estreno goleador ante Cobresal, dejando buenas impresiones por su juego. Ante ello, fue el excapitán albo Gabriel Suazo el que tuvo palabras como consejos para el promisorio atacante.

En una transmisión de su canal de Twitch, el jugador de Toulouse llenó de elogios el rendimiento que ha mostrado Pizarro los últimos partidos. "Es un muy buen jugador, yo lo conozco de hace tiempo. A mí me sorprendió mucho cuando jugó Damián por la pandemia, cuando no pudimos jugar contra Audax Italiano, por el tema de los contactos estrechos, y me sorprendió mucho, nosotros ahí no lo conocíamos", analizó.

"Luego de eso empezó a entrenar con nosotros, es pura potencia, muy bien. Le queda mucho, pero al final lo más importante es que siga jugando, haga goles y que la rompa", agregó el seleccionado nacional.

Sobre las claves que deben manejar Pizarro para sostenerse como alternativa en el "Cacique", Suazo apuntó que: "Muchas veces el tema de lo más difícil de manejar es el tema de mantener los pies sobre la tierra, de seguir siendo igual y todo el tema, va más por ahí más allá de la calidad de jugador y todo el tema, de que se pueda manejar bien desde sus pensamientos, desde lo que hace en el día a día, va por ahí".