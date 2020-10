Gustavo Quinteros: En Colo Colo me encontré con cosas que no tenía en cuenta

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, reconoció que tiene un complejo panorama para sacar al equipo a flote, sobre todo considerando que encontró problemas que no esperaba en su llegada al conjunto de Macul.

"Cuando acepté este reto fue un desafío que sabía que iba a ser complicado no solo por lo futbolístico, sino también lo anímico. La posición en la tabla influye y a lo mejor eso demora un poco para llegar a constituir o darle una idea de juego lo más rápido posible", indicó en diálogo Al Aire Libre en Cooperativa.

"Lo que pensé en el momento fue tratar de mejorar rápidamente, trabajar mucho para llegar mejor a la Copa Libertadores y no llegamos de la mejor manera, para mí fue un golpe duro, porque era un objetivo... fue un golpe duro, pero hay atenuantes que hay que tener en cuenta", explicó.

"Cuando uno llega y se pone objetivos, entiende que vas a tener a los jugadores a disposición, a trabajar mucho, a veces en doble turno, pero me encontré con cosas que no tenía en cuenta, un montón de jugadores que se venían recuperando de lesiones y otros que no estaban", indicó el DT del cuadro "popular".

En esa línea, continuó señalando que también tuvo a algunos futbolistas que "se lesionaron después del primer partido y se complicó más de lo que esperaba para tratar de llegar a los objetivos".

"Lo que me pongo como objetivo principal es el día a día, trabajar con los jugadores que tengo y que el equipo juegue mejor, mejorar la parte defensiva, que recién para el próximo partido, si todo sigue como hasta ahora, puedo repetir la misma defensa y los volantes, tal vez al mismo equipo, eso es importantísimo porque no había pasado", destacó.

Por ello estimó que es fundamental y "urgente" el hecho de que el equipo pueda "jugar cada día mejor, entrenar a los jugadores para que la idea se pueda plasmar en el campo; lo que necesitan los jugadores es tener una idea, hacerla bien y que todos puedan correr los 90 minutos a máxima intensidad".

Falcón, Paredes, Blandi y cía.

Quinteros reiteró que en relación al torneo actual la idea es terminar entre los siete primeros, para lo que "hay que mejorar, sacar un montón de puntos y será complicado". También fundamentó la contratación del zaguero uruguayo Maximiliano Falcón, sobre el que indicó que es "un jugador joven que viene en ascenso, y no solamente lo hemos visto y analizado, evaluado, sino que hemos hablado con un montón de entrenadores y compañeros para achicar el margen de error en sus condiciones, forma de trabajar, profesionalismo y futuro, porque no queremos fallar en los refuerzos".

De Esteban Paredes manifestó que es un futbolista que aporta la cantidad de minutos que "pueda dar al máximo nivel" y sobre Matías Fernández puntualizó que es "un tipo inteligente, que tiene mucha capacidad técnica", mientras en relación a Nicolás Blandi sostuvo que desconoce "futbolísticamente qué le puede aportar", pero que quiere "darle la oportunidad que pueda mostrar en este club sus condiciones".