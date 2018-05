Héctor Tapia: No merecíamos perder, el desgaste y las ausencias nos pasaron la cuenta

Héctor Tapia, técnico de Colo Colo, lamentó la caída ante Unión La Calera en el Estadio Monumental y explicó que el desgaste del partido por la Copa Libertadores el jueves pasado, junto con la ausencia de jugadores claves, pasaron la cuenta.

"Primero pedimos disculpas a nuestra gente, son dos partidos que no merecíamos perder. El primer gol fue un mazazo muy fuerte, pero cuando tienes un desgaste tremendo a mitad de semana, no encuentras la solución, no tienes claridad", indicó Tapia, en referencia al empate con Atlético Nacional el pasado jueves en Medellín.

Del mismo modo, reconoció que "las ausencias que tuvimos, sin tener especialistas en las posiciones, nos dejó condicionados. Pero se reconoce el esfuerzo de los que jugaron".

"El objetivo era pasar en la Copa Libertadores y sabíamos el desgaste que íbamos a tener, con los viajes. Todo este trajín nos generó tener muchas bajas", argumentó.

Cabe recordar que los albos jugaron sin Matías Zaldivia, Juan Insaurralde, Jorge Valdivia ni Esteban Paredes.

Además, el técnico hizo un breve balance de lo que fue el semestre: "Colo Colo no puede estar bien en la posición en que quedamos. Estamos con vida igual, porque los rivales que están arriba tampoco sacaron más distancia".

"Este partido entregó mucha información y ahora sacaremos conclusiones, porque tenemos que prepararnos y recortar distancias", declaró.

"Fabián Orellana es un especialista, pero no he dado nombres"

Por último, Tapia se refirió a los posibles refuerzos para el próximo semestre y se refirió a Fabián Orellana, quien sonó como alternativa para la delantera del equipo.

"Es un especialista en esa posición (extremo), pero no he dado nombres. Es necesario tener extremos por como jugamos, pero me deja contento como han jugado Nicolás Maturana y Bryan Carvallo", remarcó.

"Aquí no nos vamos a apurar, todo tiene su plazo y esto tiene que hacerse con cierta tranquilidad. Lo que más preocupa y poner enfasis es que los refuerzos tienen que aportar, y si tenemos que ocupar todo el plazo, lo vamos a tomar", concluyó.