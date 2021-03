Julio Barroso y su salida de Colo Colo: Fue algo personal de Aníbal Mosa con su gente

El defensor argentino Julio Barroso, uno de los "cortados" por Blanco y Negro de cara a la temporada 2021 dijo irse tranquilo debido a que su partida no se debe a un tema deportivo, sino que a algo personal con el presidente Aníbal Mosa y la gente que lo rodea.

"Fue triste cuando Aníbal salió públicamente a decir lo que dijo y de la manera que lo dijo. Si bien estaba en su derecho de informar la decisión, creo que no fueron las frases más certeras que podía haber dicho, sobre todo obviando lo que no solo yo sino toda la gente que hoy le tocó irse, habían brindado todo este tiempo en Colo Colo", dijo en entrevista con el portar Página 14.

"Así que sin duda causa tristeza pero también a la vez está el agradecimiento de Gustavo (Quinteros) que insistió hasta lo último, de que sé que peleó contra decisiones que iban en contra de lo que él quería. Pero ya está. Ahora hay que pensar en lo que sigue y dar lo mejor en lo que venga", agregó.

En cuanto a las razones de su salida, Barrosos dijo no tener duda que "fue algo personal de Aníbal con su gente. Por ahí argumentos deportivos no eran. Por ahí se comentaba la cantidad de partidos que yo pude jugar en este tiempo y muchas veces se deja de lado la cantidad de partidos que uno gana cuando está en cancha. Esa es la diferencia que cuando se quiere presentar información obviamente para sacarte, y distorsionarla, algunos son especialistas".

"Pero para mirar estadísticas de lo que uno brinde estando en cancha, en cuanto a resultados, se pierde un poco el foco. Y acá hago un hincapié en los partidos con la U. de Chile. Los partidos que me tocó enfrentarlos. Esto no puede atribuirse a una casualidad de la vida. Si bien ustedes saben mi fe y mi creencia en Dios, que siempre me ayudó, detrás de todo esto está el resultado de jugar contra nuestro clásico rival y querer ganarlo", agregó.

Asimismo, el "Almirante" expresó que "duele porque no es una cuestión deportiva. Pero me deja la satisfacción que es algo más personal que deportivo. Me dolería más si era deportivo porque seré el primero en reconocer cuando no esté en condiciones y dar yo el pase al costado. Pero en este caso no lo era".

Barroso también realzó que "Gustavo (Quinteros) y su cuerpo técnico demostraron siempre lealtad y eso es extraordinario. Después que habló Aníbal me pidieron incluso esperar un poquito por si revertían la situación... Me hubiese dolido que fuera él el que no me quisiera pero no fue así. No sé. Es difícil todavía caer. Tendré que ir aceptando esta situación. Hay que mirar el nuevo horizonte. Sé que estoy vigente y puedo dar mucho más de lo que di este semestre, que no fue fácil".

"Estoy con mucho dolor porque no esperaba que sea así. Todos queremos que sea de otra manera y no solo por mí, sino por otros chicos que le habían dado muchísimo al club. Pero esta fue la decisión y ya está, hay que respetarla con dolor, pero es una decisión que tomó gente del directorio. Porque además no fue toda la gente", complementó.

En cuanto a su futuro, Barroso apuntó que le "gustaría competir e ir a una institución que tenga ambición deportiva. No quiero ir a perder tiempo ni a una cuestión económica. Soy así, me gusta pelear títulos. Todo lo que se presente como proyecto se va a basar en lo que la institución quiera alcanzar. En esta nueva etapa debo demostrar de lo que uno está hecho".