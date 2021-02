Maximiliano Falcón: Creo que el 70 por ciento de la población de Chile es de Colo Colo

El defensa uruguayo Maximiliano Falcón vive días más tranquilos luego de lograr la permanencia en Primera División con Colo Colo, y pensando en esta nueva temporada que se avecina, aseguró que le gustaría ganar algún título con el "Cacique".

En diálogo con DelSol FM de Uruguay, el zaguero mencionó que: "Ahora que nos salvamos de este mal momento, me gustaría ganar algo con Colo Colo y después obviamente pegar un salto a una liga mejor".

"Estoy preparado para lo que venga, espero sea lo mejor para mi carrera", agregó.

Además, el ex Rentistas tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas albos por su apoyo en la previa del duelo ante Universidad de Concepción, señalando que: "Teníamos tres horas de viaje a donde íbamos a jugar y demoramos cinco. Cada uno o dos kilómetros había 200 o 300 personas, y eso que hay lugares de acá que están en cuarentena obligatoria".

"Por la calle es una locura: voy al shopping y me piden 70 ó 80 fotos, no me imaginaba que era así. Es el cuadro más grande de Chile y 70% de la población creo que es de Colo Colo", destacó.