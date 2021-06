Presidente de Curicó Unido: Por reglamento no podemos contratar a Felipe Fritz

Freddy Palma, presidente de Curicó Unido, contó a Al Aire Libre en Cooperativa que aunque quisieron contratar a Felipe Fritz, delantero deColo Colo, las bases del torneo lo impisieron.

"Reglamentariamente no se puede, por ende, no vamos a tomar la opción. No se puede por las bases del Campeonato. No se puede contratar a ningún jugador que esté inscrito en la Primera División, la única opción sería un jugador de la Primera B, para para qué, si no está jugando es por algo", expresó el dirigente.

"Nos ofrecieron varios jugadores y uno de ellos era Fritz, que es un futbolista que estaba dentro de lo que buscábamos, pero como no se pudo por el tema de las bases no tuvimos más acercamientos", complementó.

De esta forma, Fritz, de escasas oportunidades en Colo Colo, deberá seguir en Macul intentando convencer a Gustavo Quinteros, el que no lo ha tenido en cuenta.

Curicó Unido pretendía fecharlo para suplir a Pablo Corral, juador que sufrió una dura lesión que le permite al cuadro "tortero" sumar un jugador con el libro de pases cerrado.