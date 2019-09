Salas: Estoy muy dolido con lo que está pasando, pero tenemos la obligación de levantarnos

El director técnico de Colo Colo, Mario Salas, tras la inapelable derrota de su escuadra frente a Cobresal en el Estadio Monumental, que los dejó a 13 puntos del líder Universidad Católica, se mostró cabizbajo, aunque aseguró que se mantendrá firme para que el equipo retome la buena senda.

Salas, en conferencia de prensa tras el partido, dijo: "Yo entiendo la actitud de los hinchas. También estoy muy dolido con esta situación, pero debemos levantarnos. No estoy bien con lo que está pasando, no puedo estarlo. Pero, tengo fe. Hay pruebas en la vida, a veces las cosas no son fáciles".

Además, se refirió a las quejas de los aficionados tras el partido, en el que pidieron su salida del equipo: "No me llegan ni me afectan esos cánticos. El hincha por supuesto que tiene todo el derecho a manifestarse, pero yo tengo uno solo que me juzga y ese es Dios. Y creo en él y en su palabra y tengo fe de pasar esta prueba".

En la misma línea, Salas calificó como una "oportunidad" el mal momento de su escuadra: "este es un gran desafío. Dirigir a Colo Colo es un desafío y yo lo tomo. Mi mochila no está pesada, esta liviana y veo esto como una opción para mí y los jugadores de demostrar para qué están".

En cuanto a lo que pasó en el partido, Salas descartó que la derrota haya pasado por la expectación que generó el récord de Esteban Paredes y que se haya desviado la atención, ya que "para cualquier jugador es muy lindo jugar a estadio lleno. No existe más motivación. Nuestro problemas fue 100 por ciento futbolístico".

Asimismo, agregó que "es sorpresivo el mal inicio que tuvimos en el segundo semestre. Pero, quien está en Colo Colo debe estar preparado para la presión", añadiendo que "no es que el equipo no juegue a nada. Tenemos una identidad, pero no se ve reflejada por momentos".

Finalmente defendió a Gabriel Costa y las críticas del público en su contra. "A Gabriel lo veo bien, por algo juega. Ustedes no hablan de la buena actitud del equipo y él es un ejemplo de esto", cerró.

Ahora, el "Cacique" deberá enfocarse en su duelo por Copa Chile de la próxima semana frente a Everton, en el que Salas no estará por suspensión, tras haber sido expulsado en el último duelo del torneo frente a AC Barnechea.