Sebastián Vegas encendió la previa del clásico entre Colo Colo y U Católica

Colo Colo no quiere llegar frío al clásico frente a Universidad Católica y, por eso, este miércoles organizó un amistoso privado contra la Selección Chilena Sub 20 en el Estadio Monumental. El ensayo sirvió para probar alternativas, ajustar el ritmo competitivo y, de paso, dejar entrever pistas del once que prepara Jorge Almirón.

Uno de los protagonistas fue Sebastián Vegas, quien no solo sumó minutos en cancha, sino que también aprovechó de enviar un mensaje directo a los hinchas, anticipando lo que será su primer clásico en el fútbol chileno.

🧤 Sebastián Vegas encendió la previa con su ilusión por el clásico ante la UC

"Era bueno tener un amistoso a mitad de semana para llegar con ritmo, ir soltándose un poquito. Tenemos mucha expectativa para los dos partidos que vienen, para seguir sumando y escalando en la tabla", comentó el ex Monterrey.

El defensor también subrayó la importancia del duelo ante los cruzados, que se jugará en Santa Laura y sin público visitante. "Aunque no nos acompañe nuestra gente en forma física, estarán desde la casa o escuchando la radio, expresando su apoyo. Vamos a tratar de hacer lo mejor", aseguró.

💬 "No los juegan todos": Vegas palpita su primer clásico en Chile

Aunque ha jugado partidos importantes en México y con La Roja, esta será la primera vez que Vegas dispute un clásico nacional: "Trato de disfrutar los clásicos. No los juegan todos, solo los privilegiados que estamos en un equipo grande. Estoy feliz de poder jugarlo y obviamente quiero ganarlos", sentenció.

Cabe recordar que Colo Colo aún no enfrenta ni a la UC ni a la U este 2024, debido a las postergaciones del Campeonato Nacional y la Supercopa.

El defensor Sebastián Vegas analizó la semana del Cacique en la previa del partido ante U. Católica ⚪⚫ pic.twitter.com/eggn8LLKy0 — Colo-Colo (@ColoColo) July 2, 2025

🔹 ¿Cuándo es el partido entre Colo Colo y Universidad Católica?

Este domingo 6 de julio, a las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura.

🔹 ¿Dónde ver el clásico entre Colo Colo y la UC?

La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

🔹 ¿Dónde leer más sobre el clásico entre Colo Colo y U Católica?

En Al Aire Libre encontrarás toda la información sobre el clásico entre Albos y Cruzados.