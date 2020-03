Sergio Batista: Me llamaron de Colo Colo y las negociaciones van bien

El entrenador argentino Sergio Batista dijo este miércoles que lo "llamó un intermediario" para que sea el nuevo entrenador de Colo Colo y que la negociación marcha bien.

"Me tienta el desafío. Mi hijo, que es parte de mi cuerpo técnico, me pasó algunos partidos. Me llamó un intermediario de allá y, según me transmite, las cosas vienen bien pero hoy está todo parado (por el coronavirus)", dijo el ex adiestrador de la selección argentina al Diario Olé al ser consultado por el club chileno.

"Es uno de los más grandes de Sudamérica. Por supuesto miré al plantel, tiene jugadores importantes, de experiencia, jóvenes", añadió el campeón del mundo como jugador en México 1986.

Batista, que dirigió a varios equipos argentinos, ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con la sub 23 trasandina que integraban, entre otros, Lionel Messi, Sergio Agüero, Ever Banega, Ángel Di María, Federico Fazio, Fernando Gago, Ezequiel Garay, Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano y Juan Román Riquelme.

Ese triunfo lo catapultó a la selección argentina en 2010, pero en 2011 fue destituido tras ser eliminado en los cuartos de final de la Copa América que se disputó en el país austral.

De 2012 a 2014 dirigió al Shanghai Shenhua, de 2015 a 2016 fue seleccionador de Bahrein y entre 2018 y 2019 entrenó al Qatar Sport Club.

Colo Colo despidió el 25 de febrero a Mario Salas, que había asumido en 2018, por una serie de malos resultados.