Hernán Crespo y la igualdad ante Coquimbo: Estoy convencido que el gol se dará el sábado

El director técnico de Defensa y Justicia, Hernán Crespo, se mostró conforme pese a empatar 0-0 con Coquimbo Unido este martes en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, asegurando que solo faltó la concreción a su equipo.

"Estoy convencido de que el gol se dará el sábado. Los jugadores me demuestran valentía y coraje para disputar esta clase de partidos. Nos faltó concretar. Pero no estoy preocupado porque tuvimos situaciones de gol", dijo Crespo en conferencia de prensa.

"Nos faltó ser concreto, tuvimos ocasiones de gol y no pudimos concretar. Nunca dejamos de seguir creciendo y de intentarlo. Estoy convencido que de local las cosas van a venir aún mejor", siguió en la misma línea.

Sobre su proceso en el "Halcón", el ex futbolista de Inter y Milan señaló que "estamos trabajando como cuerpo técnico hace un año, pero seis meses con este grupo, porque hemos sufrido muchas variaciones. Este mismo grupo ha jugado Libertadores y Sudamericana. Todos muestran valentía y coraje".

"Me siento orgulloso porque muchos de estos chicos no tienen siquiera ni 20 partidos en Primera División. Y me demuestran que son competitivos", cerró.

La revancha de Coquimbo Unido ante Defensa y Justicia se jugará el sábado en Buenos Aires, a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT).