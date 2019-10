Esteban Paredes: Jorge Sampaoli se hizo un nombre en nuestro país y le debe respeto

Esteban Paredes, quien el pasado sábado se transformó en el goleador histórico del fútbol chileno, se refirió a su paso por la selección chilena en el programa de TVN Llegó Tu Hora, en el que se refirió a las pocas chances que le dio Jorge Sampaoli, al que le pidió respeto por Chile y la ANFP.

Esto, en el marco de la demanda del casildense contra la entidad, la que calificó de "absurda, nosotros le debemos tanto a él como él a nosotros, fue mutuo. Él se hizo un nombre en nuestro país y le tiene que tener un respeto a nuestra institución".

En cuanto a su falta de oportunidades en la Roja, lo atribuyó a que en le época de Marcelo Bielsa "habían jugadores muy importantes como Humberto Suazo, Matías Fernández y Jorge Valdivia, y quizás nunca tuve la regularidad y la confianza para seguir haciendo goles en la selección. Hoy no es mi momento, hay jugadores en Europa que merecen estar ahí".

Sobre su falta de minutos en la era Sampaoli, advirtió que "él está muy identificado con Universidad de Chile y yo pensaba que el tema pudo pasar por ahí. Siempre estuve preparado para recibir un llamado. Cuando estaba en México y me llamaron para suplir a Alexis Sánchez, vine y marqué un gol, pero después no me llamaron más".

En cuento a la Roja actual y los problemas del camarín por el conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, advirtió que "debemos dejar tranquila a nuestra selección, para que vuelva a ser el equipo que ganó las dos Copas América. Cuando yo estuve dentro se hablaron las cosas tal cual son, pero ahora todavía no se llega a buen puerto. Da lo mismo quien dé el paso, pero la selección hoy se debe unir. A Claudio le quedan muchos años y debe seguir siendo el capitán", cerró.