Paredes sobre seguir en Colo Colo un año más: Está la opción, pero tengo que pensarlo bastante

El delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, puso en duda su retiro a fin de año en la institución y se abrió a la opción de permanecer en los de Macul para la temporada del año 2020.

En conversación con Fox Sports el atacante "albo" aseguró que su permanencia en el club "es algo que no depende de mí, depende de Colo Colo. Si estoy cerca (de batir el récord) tendría que pensarlo muy bien. Está la opción, pero tendría que pensarlo bastante".

A su vez, el goleador del "Cacique" reconoció que "no me siento preparado para el retiro. Uno no se siente preparado hasta que pasa un mes y no estás en el camarín compartiendo con tus compañeros. Creo que va a ser un momento difícil".

Paredes está a tres goles de batir el récord de Francisco "Chamaco" Valdés como máximo anotador del fútbol chileno, y a 20 de Carlos Caszely como mayor goleador de Colo Colo.

Mira las palabras de Esteban Paredes sobre su retiro: