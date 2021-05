¿Las ignoró? Revelan notas de David de Gea para la tanda de penales

El arquero de Manchester United David De Gea fue uno de los principales protagonistas en la caída del equipo británico en la final de Europa League a manos de Villarreal, pues falló el penal decisivo en la tanda que dejó el título en manos de los españoles.

Además, porque fue incapaz de atajar al menos uno de los 11 tiros que le enviaron desde los 12 pasos, pese a que contó con una lista de instrucciones brindada por los preparadores de porteros del cuadro inglés, que fue revelada por el periodista de Sky Sport Angelo Mangiante.

En las notas estaban detallados los lugares a los cuales patearían los futbolistas del "Submarino Amarillo" y pese a que siguió algunos de estos datos, en otros prefirió lanzarse a un sitio distinto al señalado, como en el disparo de Moi Gómez.

Precisamente aquel tiro fue uno de los definitivos de la tanda, porque fue el primero de los de "muerte súbita" y si se hubiese quedado parado al medio del arco, obedeciendo a la lista que decía que se lo tiraría al centro, el United quedaba con la ventaja. Luego, Fred anotó su penal.

También ignoró la nota en relación a Francis Coquelin y otras, hasta que le tocó a él ejecutar un disparo y lo falló, dejando el título en manos de Villarreal.

Here are the details of De Gea written for the penalties. They weren't enough. @SkySport #MUFC @GianluBagnu #UELfinal pic.twitter.com/VSQonEukNj