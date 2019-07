Christiane Endler: En Chile no hay técnicos capacitados para dirigir a la Roja femenina

La portera de la selección chilena Christiane Endler se refirió a sus dichos en los que criticó las decisiones del técnico José Letelier, asegurando que no cree que eso afecte al proceso, agregando que siente que en nuestro país no hay un técnico que tenga las cualidades para asumir la banca de la Roja femenina.

Respecto a sus críticas a las decisiones del técnico, aseguró al programa "Todos Somos Técnicos" de CDF que "yo di mi opinión personal de lo que me hubiese gustado, me hubiese gustado que jugaran otras compañeras, pero José es el técnico y yo no me meto en su trabajo. No me voy a meter en quién deba poner o no".

En esa misma línea, agregó que "él sabe lo que yo pienso de él y yo lo que él piensa de mí, nos respetamos como profesionales. He visto mis declaraciones y no les encuentro nada grave, tiene que haber autocrítica de parte de todos".

Sobre la continuidad del proceso, dijo que las críticas de algunas jugadoras "no van a influir mucho en lo que suceda en la selección. Por lo que yo sé, el entrenador va a continuar hasta el proceso de los Juegos Olímpicos. De ahí evaluará la ANFP de acuerdo a las metas que se propongan, si es participar o destacarnos".

Consultada sobre la posibilidad de que asuma otro cuerpo técnico que trabaje en nuestro país, Endler fue clara: "Creo que en Chile hay muy buenos entrenadores, pero no hay técnicos que estén capacitados para dirigir a la selección chilena -femenina-, se quedan con lo que saben y no se preocupan de salir y conocer las muchas realidades que tiene el fútbol chileno".

Finalmente, aseguró que el trabajo que ha realizado José Letelier con la selección "es admirable. Conoce a las jugadoras de hace muchos años y tiene las cosas claras de cómo funciona el fútbol femenino".