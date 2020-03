Gary Medel: Jamás jugaría en Colo Colo o en la U

El capitán de la selección chilena, Gary Medel, en una serie de respuestas a sus fanáticos en sus historias de Instagram, volvió a demostrar su gran cariño por Universidad Católica, club que lo formó, asegurando que jamás vestiría las camisetas de Colo Colo y Universidad de Chile.

Ante algunas consultas de hinchas en la mencionada red social, Medel fue enfático en señalar que "no, jamás", cuando se le preguntó si jugaría en Colo Colo o en la U y luego dijo que no iría a ninguno de esos clubes si en un hipotético caso la UC no lo pudiese contratar.

Además sobre el cuadro "cruzado"C , sostuvo que le "gustaría volver pronto".

Además, Gary repasó sus mejores momentos en la selección chilena, asegurando que su momento más feliz fue cuando ganó la Copa América 2015, su gol más recordado a Bolivia en La Paz, "de chilena" en 2007, el mejor técnico de su carrera fue Marcelo Bielsa y que sus mejores amigos dentro del vestuario son Arturo Vidal y Nicolás Castillo.

Junto con esto, añadió que el tanto que más le gustó en la UC fue el "de volea a la U" en 2007, que tiene la "deuda" de campeonar con los "cruzados", que le gustaría regresar al fútbol argentino y que tiene buenos recuerdos de Juan Román Riquelme, con quien "aún tengo contacto" señaló el "pitbull".