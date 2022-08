El descargo de Victoriano Cerda: La haré muy corta, no he hecho negocios con Michael Clark

El propietario de Huachipato, Victoriano Cerda, lanzó un duro descargo en su cuenta oficial de Twitter en la que desmintió algunas situaciones de las que se le ha acusado y anticipó que de seguir "inventando" rumores, realizará las demandas respectivas.

"La haré muy corta. No he hecho negocios con Michael Clark", indicó en primera instancia, negando este tipo de relaciones con el presidente de Azul Azul, Michael Clark, luego de un reportaje de CIPER que diera a conocer una serie de negocios que los vinculan.

Además, apuntó que "jamás he hablado ni una palabra con Cecilia Pérez -directora de la concesionaria- sobre Azul Azul".

"En lo sucesivo, no seguiré aclarando cada estupidez que se le ocurre a cualquiera inventar. Simplemente, de ahora en adelante, demandaré a todo aquel que invente", completó.

