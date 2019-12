Liverpool y Flamengo fueron los equipos más eficaces del 2019

El fútbol este 2019 dejó como saldo que los equipos más efectivos fueron Liverpool y Flamengo, que se coronaron en la Champions League y Copa Libertadores, respectivamente, y que disputaron una encendida final en el Mundial de Clubes con triunfo para los británicos.

También hubo acción a nivel de selecciones y se jugó el Mundial femenino.

Revisa el resumen del año en el fútbol internacional:

Champions League: El torneo más importante de clubes de Europa tuvo como monarca a Liverpool, que superó 2-0 a Tottenham en la final. Antes, tuvo que deshacerse de FC Barcelona con una épica remontada en Anfield.

Europa League: El segundo campeonato más importante de clubes de la UEFA contó con el título de Chelsea, que superó en una atractiva definición a Arsenal que disputaron en Azerbaiyán.

Copa Libertadores: Este año el torneo tuvo su primera Final Unica, la cual se iba a jugar en Santiago y fue trasladada a Lima. River Plate, campeón vigente del 2018, enfrentó al poderoso Flamengo, que llegó con una excelente campaña a la capital peruana.

Pese a que los "millonarios", con el chileno Paulo Díaz en el plantel, comenzó en ventaja, los cariocas dieron vuelta el marcador gracias a dos aciertos de su héroe, "Gabigol".

Copa Sudamericana: Independiente del Valle, equipo que eliminó a Universidad Católica en la segunda fase, se coronó en la Final Unica jugada en Asunción por 3-1 sobre Colón de Argentina.

Mundial de Clubes: El campeonato que reúne a los mejores clubes del mundo se disputó en Qatar y tuvo la victoria de Liverpool sobre Flamengo en la final. Los británicos celebraron con un gol en el alargue anotado por Roberto Firmino.

Premier League: Manchester City, equipo en que milita Claudio Bravo, ganó la liga inglesa de la temporada 2018-2019 y a estas alturas del año Liverpool es el líder absoluto con un amplio margen de la temporada 2019-2020.

Serie A: Juventus alzó su octava corona consecutiva en Italia de la mano de Cristiano Ronaldo.

Liga española: FC Barcelona de Arturo Vidal alzó otra vez el título de la liga ibérica con una sólida presentación.

Liga alemana: El cuadro germano Bayern Munich se quedó por séptima ocasión seguida con el título de la Bundesliga.

Copa América: En el torneo por selecciones organizado por la Conmebol el campeón fue Brasil, equipo anfitrión, que venció en la final a Perú, elenco que eliminó a Chile en semifinales. En el duelo por el tercer puesto Argentina superó a la Roja.

Liga de Naciones: La Portugal de Cristiano Ronaldo conquistó la Liga de Naciones de la UEFA con un triunfo en la final ante Holanda, equipo comandado por Virgil Van Dijk.

Clasificatorias Eurocopa: El campeón vigente de la Eurocopa, Portugal, encabezó el listado de equipos clasificados a la Eurocopa 2020 que se jugará en varias ciudades del Viejo Continente y que solo resta por conocer a los elencos que conseguirán pasajes a través del Repechaje.

Balón de Oro: Lionel Messi se adjudicó su sexto Balón de Oro en este 2019 y por ello superó al portugués Cristiano Ronaldo.

The Best: El premio The Best de la FIFA tuvo como ganador a Lionel Messi, así como también a Megan Rapinoe en el fútbol femenino. Además, Christiane Endler, portera chilena, fue nominada a la mejor en su puesto.

Mundial Femenino:

Chile actuó por primera vez en un Mundial de fútbol femenino este año. El torneo se jugó en Francia y el campeón fue Estados Unidos con sólidas actuaciones en todos los partidos.