Sebastián Abreu fue presentado como técnico de Always Ready de Bolivia

El histórico ex delantero uruguayo Washington Sebastián Abreu fue presentado como nuevo técnico de Always Ready de Bolivia hasta fin de año, club que competirá en la Copa Librtadores 2022.

Abreu, que posee el récord de mayor cantidad de clubes defendidos con 32, incluido pasos por el fútbol chileno en Puerto Montt, Magallanes y Audax Italiano, concretó su retiro en 2021, mientras ejercía las funciones de futbolista y entrenador.

Ahora, el ex seleccionado uruguayo tomará las riendas del conjunto boliviano, subcampeón del torneo local, y que disputará fase de grupos de Copa Libertadores.

"Que los rivales no solo sufran la altura sino sufran de que el equipo está compitiendo a muy buen nivel", señaló el ex delantero en sus primeras palabras como técnico de Always Ready.

Esta será la tercera experiencia del uruguayo como entrenador. Antes había estado al mando de Santa Tecla de Honduras, donde consiguió un título, y Boston River de su país.