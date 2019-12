Azul Azul desmintió dichos de Johnny Herrera sobre situación de Jimmy Martínez

Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, desmintió los dichos del ex arquero del club Johnny Herrera, y aseguró que siempre estuvieron dispuestos a pagar los gastos médicos del volante Jimmy Martínez.

"Azul Azul peleó por no pagarle la operación a Jimmy Martínez. Eso uno no lo entiende, nosotros nos agarramos no saben cómo y ese tipo de roces estoy seguro que me tienen afuera", contó Herrera la noche del miércoles en un homenaje realizado por la Corfuch.

Ante ello, desde la sociedad anónima negaron los dichos y fuera de micrófono aseguraron a Al Aire Libre en Cooperativa que siempre estuvieron llanos a cancelar los gastos médicos del futbolista y que nunca se vieron presionados por pagar.