FC Barcelona y Juventus se enfrentaron en redes tras duelo de Champions

Las cuentas oficiales en Twitter de FC Barcelona y Juventus se enfrentaron una vez que finalizó el partido que sostuvieron ambos elencos en la Liga de Campeones, donde los catalanes vencieron a domicilio por 2-0.

El equipo español publicó un mensaje dirigido a los itailanos, en el que señalaron que estaban felices de que "ustedes pudieran ver al más grande de todos los tiempos (GOAT, por sus siglas en inglés) en su cancha", a propósito de la gran actuación de Lionel Messi, quien marcó un gol de penal.

En la cuenta de Juventus no cayó muy bien esta declaración y respondieron rápidamente: "Probablemente revisaron en el diccionario equivocado. Les vamos a llevar al correcto al Camp Nou", señalaron.

Ello, debido a que Cristiano Ronaldo se perdió el partido por arrojar positivo en un control de coronavirus el día anterior al choque.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen ! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou 🔍📖