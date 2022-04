¡Tuvo que intervenir la policía! Atlético y Manchester City continuaron su gresca rumbo a camarines

Atlético de Madrid quedó eliminado en la Champions League tras una intensa llave contra Manchester City y tras el caliente final del partido, los jugadores de ambos equipos continuaron su gresca rumbo a los camarines del estadio Wanda Metropolitano, teniendo que intervenir la policía para que no se fueran a los golpes.

En los minutos finales, Felipe golpeó a Phil Foden y fue expulsado, desatando la furia de los colchoneros, en específico Stefan Savic, quien tironeó de la camiseta al jugador inglés para sacarlo de cancha.

Savic confrontó al resto de jugadores del City e inclusó tiró del pelo a Jack Grealish, generando más tensión al pleito en la cancha.

La seguridad y algunos jugadores intentaron calmar los ánimos para que continuara el partido, pero tras el pitazo final, la trifulca no paró, y que Savic siguió discutiendo con ánimos de pelea contra Grealish en el túnel rumbo al camarín.

Video of police storming into the tunnel to set apart the players of #AtletiManCity especially Savic and Grealish attempting to headbutt each other pic.twitter.com/5F4aoVidfr