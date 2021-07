Diez mil likes: El singular desafío de Blackburn Rovers que aceptó Ben Brereton

El club británico Blackburn Rovers desafió al delantero chileno Ben Brereton apenas concretó su llegada a la pretemporada, luego de su paso por la selección y posteriores vacaciones.

Durante una entrevista que subió la institución inglesa a sus redes sociales, el autor de un gol ante Bolivia en la Copa América fue consultado si es que en la próxima temporada usará "Brereton" o "Brereton Díaz" en la camiseta, ante lo cual su respuesta fue que tenía que pensarlo.

Sin embargo, el periodista encargado de la conversación le propuso que aceptara un desafío, en el cual si juntaba 10.000 likes en la publicación, tendrá que usar ambos apellidos, lo que el jugador de la Roja aceptó sin problemas, con promesa de por medio.

👕🤔 'Brereton' or 'Brereton Diaz' on the #Rovers shirt next season? - now that is the question!



😏 @benbreo has set you a challenge...10,000 likes and it's Brereton Diaz - GO!



#VamosChile | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/UWVLnAjhwf