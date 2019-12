El potente mensaje contra la violencia de género de Alisson Becker: "No es no"

El arquero de la selección brasileña y Liverpool de Inglaterra Alisson Becker, recientemente elegido como el mejor en su puesto en la pasada temporada por la revista France Football, entregó un potente contra la violencia de género en sus redes sociales.

El perfecto inglés, el portero apuntó: "En el campo, el trabajo en equipo es clave. Se requiere respeto. Respeto significa que expresas, escuchas y celebras cuando tu equipo brilla. El respeto para mí significa muchas cosas".

"Cuando tenemos intimidad con otra persona, el respeto significa que debemos escuchar cada vez que se diga sí. No es no", agregó.

Su mensaje prosigue: "Debemos respetar la igualdad para poner fin a la violencia contra las mujeres. Como padres, promovemos relaciones positivas, libres de violencia, para que nuestros hijos e hijas aprendan que la violencia contra las mujeres nunca está bien".

"Respetemos a las mujeres conn nuestras palabras y acciones. En el vestuario, el estadio, la escuela, la oficina, el parque: en todas partes. Cuando las mujeres brillan, todo el mundo gana. Con respeto, todos podemos ser ganadores", cerró.

No means NO! We must respect women in our words and actions to #ENDViolence @WHO pic.twitter.com/QeCYfNr0lg