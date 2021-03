Falleció leyenda de Liverpool que ganó la primera FA Cup del club

El escocés Ian St John, delantero que jugó 452 partidos en Liverpool de Bill Shankly, falleció este martes a los 82 años, según confirmó el club.

St John anotó 118 goles en su etapa en el cuadro inglés y ganó dos ligas inglesas y una FA Cup, la primera de la historia del club de Anfield, en la que además marcó el gol del triunfo en la final.

El escocés llegó al equipo cuando estaba en Segunda División y junto al que ascendió para dos temporadas después proclamarse campeón de la liga inglesa por primera vez desde 1947.

"Con mucho pesar tenemos que informar de que después de una larga enfermedad hemos perdido a Ian St John, marido, padre y abuelo", dijo la familia en un comunicado a través del Liverpool.

Además, cerraron diciendo que "falleció en paz con su familia. Nos gustaría agradecer su duro trabajo a todo el personal del hospital Arrowe Park durante estos tiempos difíciles".

