Cesc Fábregas se rindió ante Messi: Es imposible que me digan que ha habido alguien mejor que él

El volante español Cesc Fábregas se rindió a los pies de Lionel Messi, luego que el argentino marcara dos goles en la semifinal de ida de la Champions League ante Liverpool, uno de ellos, con un impresionante tiro libre desde fuera del área.

Fábregas, quien fue compañero de la "pulga" en el elenco blaugrana, entre 2011 y 2013, expresó en su cuenta de Twitter que "es imposible que alguien me diga que ha habido alguien mejor que él".

Además, ex futbolistas como Carles Puyol, Gary Lineker y Río Ferdinand, también se mostraron exultantes frente a la gran actuación de Messi en el duelo ante los "reds".

Messi, además anotó su gol 600 en Barcelona, extendiendo su récord como goleador histórico del club. Junto con esto, completó su tanto 112 en Champions League y se acercó a los 126 de Cristiano Ronaldo, quien lidera este ámbito.

WOW! Just Wow. Messi scores his 600th goal for @FCBarcelona with as good a freekick as you’ll ever see. The little genius defies logic.🐐🐐