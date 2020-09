Claudio Caniggia criticó a Lionel Messi: Le falta liderazgo, le complica la adversidad

El destacado ex jugador argentino Claudio Caniggia cuestionó a Lionel Messi por su liderazgo y aseguró que las situaciones adversas le complican.

En diálogo con Canal 26, recogido por Olé, el "hijo del viento" señaló que "le cuesta cuando su equipo no es superior al otro. Cuando entra en un campo de juego y ve que el equipo no es superior, que no va a hacer tan fácil ganarle, él no se siente bien. Le falta liderazgo, se le complica en la adversidad".

Además, analizó su frustrada salida de Barcelona: "A Messi lo aconsejaron mal, le dijeron que se podía ir libre. Me parece que a los abogados de Messi se les escapó la tortuga. Era obvio que no iba a dejar el club".