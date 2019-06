La dura crítica de Van Gaal a Messi: No me gusta como jugador de equipo

Una serie de duras críticas hizo el prestigioso entrenador holandés Louis Van Gaal a Lionel Messi, asegurando, entre otras cosas, que es cuestionable que FC Barcelona no gane la Liga de Campeones hace cinco años siendo que tiene al mejor jugador del mundo.

"¿Cuántas Champions ha ganado el Barcelona con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Messi y Neymar me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo", opinó el ex entrenador de FC Barcelona en entrevista con el diario El País.

"No estoy en el vestuario ni en los entrenamientos del Barcelona. No puedo juzgar. Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa. El Barça tiene una plantilla maravillosa. ¡No puedes decir que Rakitic sea malo, ni que Coutinho sea malo, o que Alba sea un mal jugador, o Ter Stegen un mal portero, o Arthur o Vidal...! Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo en el Barcelona. No sólo el entrenador. Los jugadores tienen una parte sustancial de responsabilidad de lo que sucede en el equipo", expresó.

Y fue más allá, explicando la importancia de Josep Guardiola en el exitoso ciclo del cuadro catalán.

"El tenía a Messi pero no dejaba que jugara a su manera. Esa es la diferencia. Messi se ajustó al plan de Guardiola y no al revés. Guardiola consigue lo más difícil: que los jugadores se muevan en la dirección exacta en el momento preciso. Para conseguir algo así debes crear un lenguaje, un espíritu de equipo, una comunidad. Mire Agüero. Jugó para sí mismo hasta que Guardiola lo cambió y ahora se mueve en el momento indicado. Ese es el arte de entrenar", expresó.