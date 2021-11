Pellegrini y su opinión política: La gente que se manifestó en octubre aún no se siente interpretada

El técnico chileno Manuel Pellegrini dejó de lado por un momento el fútbol para hablar sobre la actualidad política y social de Chile, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y expresó sus sensaciones luego del estallido social de octubre de 2019.

"No me siento para nada ajeno, primero porque tengo mi familia en Chile, mis hijos viviendo allá. Sigue siendo mi país y me he sentido siempre vinculado. No he querido alejarme. Pese a que mi trabajo me hizo irme, sigue siendo mi país", explicó Pellegrini en diálogo con 24 Horas, de Televisión Nacional.

"Lo del país es preocupante. Hace mucho tiempo que vienen produciéndose distintos hechos. No me gusta meterme mucho en política, pero tengo una idea bien clara de lo que es el país y hay una responsabilidad política muy importante de los dos lados. Ojalá que se arregle lo antes posible (y que haya) respeto por las instituciones y por todos", añadió.

Agregó que "la gran mayoría de la gente que hizo la manifestación grande de octubre, dos años atrás, esa gente todavía no se siente interpretada por un sector político que le garantice esa seguridad, esa tranquilidad, esa normalidad... han sucedido tantas cosas en el país, distintas colusiones. Yo creo que la gente quiere tranquilidad, quiere paz y quiere que el país se siga desarrollando como hasta hace un tiempo atrás, que de a poco se fue deteriorando para terminar en este casi caos".

Por último, el entrenador de Real Betis sostuvo que "de ambos lados quisieron atribuirse la representación de esa gente. Yo creo que esa gente, como cambia tanto de una votación de asamblea constituyente a la votación de hoy día, todavía no se siente interpretada por un sector político y creo que esa mayoría es la que tiene que buscar justamente cuál es la mejor solución".