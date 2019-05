Amigo de Bielsa en Chile reveló secreto: Quería quedarse acá, pero no supieron valorarlo

Fernando Saffie, dueño de una tienda deportiva en Santiago Centro, habló con medio argentino sobre las motivaciones del ex DT de la Roja.

Fernando Saffie, dueño de la tienda Deportes Player en Santiago Centro, y reconocido amigo de Marcelo Bielsa, conversó con un medio argentino sobre las motivaciones del ex seleccionador de Chile y afirmó que el DT de Leeds United nunca quiso dejar nuestro país, pero que no lo valoraron.

Al ser consultado por la posibilidad de que Inglaterra sea el lugar de mayor felicidad futbolística para Bielsa, Saffie fue enfático: "No, eso es acá, en Chile. Y más que en Argentina".

"El quería quedarse acá, pero la dirigencia no supo valorizarlo. El se siente más cómodo en Chile que en Argentina, aunque eso no quiere decir que sea antipatriota. La presión en Inglaterra es enorme, más que en cualquiera liga", explicó a Infobae.

Del mismo modo, Saffie recordó la sencillez y humildad del rosarino, remarcando el positivo impacto que tuvo en Chile.

"Bielsa transformó todo de a poco. El fútbol chileno venía de capa caída, y él lo fue levantnado. Marcelo es un señor, un caballero. Mira, Bielsa en su momento en Chile esperaba meses a que le pagaran el sueldo. Y no decía nada, esperaba hasta cobrar. Lo que no entiendo es cómo en Argentina hay tantos que no ven lo que es Bielsa", aseveró el veterano empresario.

Tanta fue la seguridad de Saffie, que aseguró sin dudas: "Si Bielsa vuelve al país, se presenta a elecciones y sale elegido diputado o senador".

Por último, Saffie reveló un último deseo del trasandino: "Yo creo que si le das un equipo de tercera división, Marcelo sería más feliz que dirigiendo en la Premier League".