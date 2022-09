Lorenzo Reyes tras incidente con rival: He tenido un renacer futbolístico, pero nadie habla de eso

Lorenzo Reyes estuvo esta semana en el centro de la polémica, luego de que en la eliminación de Ñublense en los cuartos de final de Copa Chile, tras caer ante Huachipato por penales, se molestara con Bastián Roco y le diera un golpe por la espalda, situación que fue acusada por el papá del agredido, Sebastián Roco.

"Es impresionante como la gente te crucifica por cometer un error. No entienden que a parte de ser futbolistas profesionales también somos seres humanos, también nos equivocamos, cometemos errores. Los chilenos resaltamos lo malo por encima de cualquier cosa buena, puedes hacer diez cosas buenas y una cosa mala, y siempre resaltan lo malo".

Además, el ex Universidad de Chile pidió reconocimiento: "Este año he tenido un renacer futbolístico importante y muy positivo, casi todas las semanas he salido en el equipo ideal de la fecha, soy el jugador con más pases precisos del fútbol chileno, el con más pases para adelante, el que más quita balones, ¿pero dónde sale eso? ¿quién habla de eso? Nadie. ¿Por qué? porque son cosas buenas y la mayoría quiere ver y escuchar noticias malas".

"Por eso cuando uno lee o ve noticias son casi todas malas, porque eso es lo que vende, eso es lo que le interesa a la mayoría de la gente. Ahora que cometí un error salió en todos lados, reaccioné mal frente a un compañero de trabajo, estuvo mal y lo asumo completamente a pesar de cualquier cosa que pudo haber dicho o hecho Bastián Roco, nada justifica una reacción así", complementó.

También, sostuvo: "Le pido disculpas sobre todo a él y todos sus cercanos que se sintieron agredidos porque también es de hombre asumir cuando uno se equivoca, y yo me equivoqué. También decirles a los hinchas de Huachipato que se sintieron "traicionados", yo cometí un error con un jugador no en contra del club, no sería capaz de decir o hacer algo para perjudicar al club que me vio nacer y del que estoy muy agradecido".

Eso sí, aclaró: "Ojo, eso fuera de la cancha porque dentro de la cancha me jugaré la vida en contra de cualquier equipo para ganar y representar lo mejor posible la camiseta que llevo puesta, aún así nada cambiará el cariño que le tengo a Huachipato. También les quiero ofrecer disculpas a cualquier persona que forma parte de Ñublense, confió en mí cuando nadie más lo hizo, así que cualquier integrante de Ñublense que se sintió mal les pido disculpas. Los que han jugado fútbol alguna vez en sus vidas saben cómo es esto, las revoluciones están a mil, en la cancha todo pasa muy rápido y sobre todo cuando pierdes un partido importante y sientes que se burlan de ti, reaccionas muchas veces mal, vuelvo y repito que nada justifica lo que hice, pero es para poner en contexto las cosas".

"Jamás diría qué dijo o qué hizo otro jugador porque para mí las cosas que pasan en la cancha se quedan ahí, otra cosa aparte es cómo las redes sociales se han vuelto un refugio de comentarios negativos para muchas personas, la gente se siente con la autoridad de opinar y decir cualquier cosa de otra persona que al final ni siquiera conocen. He visto comentarios hacia otras personas tan crudos, tan violentos, que de verdad me impresiona tanta crueldad", agregó.

Por último, Reyes sostuvo: "Lo que más me impresiona de eso es que las personas nos queremos tan poco que te puedes estar pegando en el suelo y en lugar de que venga alguien a ayudarte vienen pero a seguir pegándote para hundirte aún más, y eso no pasa con el fútbol solamente sino que pasa en la vida. No todo es malo, también hay mensajes positivos y mensajes que te ayudan a seguir esforzándote día a día para mejorar en la cancha y fuera de ella. Así que con ustedes agradecido siempre", cerró