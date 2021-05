Hinchas de Real Madrid se enfurecieron con Eden Hazard por sus risas tras eliminación ante Chelsea

Real Madrid quedó eliminado en semifinales de la Champions tras perder con Chelsea en Inglaterra y tras el partido, los hinchas madridistas en redes sociales estallaron en furia al ver la actitud de Eden Hazard.

El belga, otrora estrella del cuadro londinense, se acercó amistosamente para saludar a sus ex compañeros y sus risas generaron molestia con la parcialidad merengue.

Eden Hazard couldn't help but be happy for his former club 🔵



(🎥: @btsportfootball)pic.twitter.com/xrCdFTG4BW