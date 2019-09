Dani Alves: Tuve opciones de volver a Juventus y Barcelona, pero Sao Paulo me dio estabilidad

El destacado y experimentado lateral brasileño Dani Alves aseguró que tuvo opciones de volver Juventus y Barcelona, luego de ganar la Copa América, pero prefirió fichar por Sao Paulo, pensando en luchar por cupo en la selección hasta el Mundial de Qatar 2022.

En conversación con The Players' Tribune, el ex PSG dijo que "tuve la oportunidad de volver a la Juventus. También tuve la oportunidad de volver al Barça, pero sólo Sao Paulo, el equipo de mis sueños, creyó en mí y me dio estabilidad hasta 2022, la mayoría de los clubs no me ofrecieron eso, porque no creían en mí. Porque piensan que tengo una fecha de caducidad".

Además, añadió que "el punto clave para mí, era tener la estabilidad para luchar por el Mundial 2022. Ese fue el punto de partida para mi próximo desafío. Y lo he dicho desde que comencé mi carrera: soy libre. Yo decido cuando empiezo. Yo decido cuando termino".

Junto con esto, Alves confesó que durante la Copa América no decidió su futuro, ya que "le dije a mi agente que saber nada sobre transferencias. Soy un agente libre, pero no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque necesitaba desempeñarme bien en la Copa América. Si me iba bien, se abrirían muchas puertas. La gente vería mi calidad, mi dedicación y mis logros", cerró.