Hijo de Sebastián Abreu jugará por la selección mexicana

Diego, uno de los hijos del delantero uruguayo Sebastián Abreu, jugará por la selección mexicana tras ser llamado para disputar un torneo sub 16 en Dinamarca, de acuerdo a lo publicado este lunes por el sitio Mediotiempo.

El descendiente mayor del "Loco", que tiene 15 años y nació en Ciudad de México cuando el atacante "charrúa" jugaba en dicho país, será citado para disputar la Open Nordic Tournament Cup.

Al respecto, el joven futbolista afirmó al citado medio sobre el llamado para defender al combinado "azteca" que "en realidad no me lo esperaba, pero ya cuando llegó estuve muy contento y espero disfrutarlo y vivir esta experiencia al máximo".

"La noticia se dio oficialmente con el gerente deportivo (Fernando Fadeuille) que ayer llamó a mis padres y mis padres me dieron la noticia. El rumor ya se corría por la casa, pero no sabíamos si era oficial. Que yo sepa que la selección de México me esté siguiendo, que yo me acuerdo en este verano, en diciembre pasado", agregó.