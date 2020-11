Ricardo Gareca pidió no involucrar a la selección en crisis política y social de Perú

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, solidarizó este lunes con el resto de peruanos ante la grave crisis política que atraviesa el país, pero pidió que no se involucre al combinado nacional dentro de esa inestabilidad.

Antes de enfrentar a Argentina este martes, Gareca manifestó sus condolencias a los dos jóvenes fallecidos a disparos de la Policía durante las masivas protestas que se vivieron el fin de semana en Lima contra el Gobierno del presidente transitorio Manuel Merino tras la polémica destitución de su antecesor, Martín Vizcarra.

"No estamos ajenos a lo que está pasando. Deseamos todo lo mejor para Perú y que se solucione lo antes posible, pero me interesa sobre todo meterme en el partido de mañana y no involucrarme en temas políticos", señaló Gareca.

"Nosotros no queremos cargar con todo esto. Los jugadores no son responsables de lo que está ocurriendo. Somos responsables de lo que pase en la cancha y sobre todas las cosas queremos darle una alegría a la gente. Hacemos todo lo humanamente posible", agregó.

No obstante, el seleccionador reconoció que Perú no se encuentra en su mejor momento y que tiene que mejorar "bastante en todo", especialmente después del último partido, saldado con derrota ante Chile , del que admitió que no fue un buen encuentro para su equipo.

La selección peruana apenas ha sumado un punto en las tres primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022, en las que ha recibido ocho goles.

El duelo entre Perú y Argentina está programado para este martes a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Nacional de Lima, y lo podrás seguir junto a AlAIreLibre.cl.