Cecilio Waterman: Mis compañeros me dicen 'Lukaku' y lo tomo con humor

Una de las grandes revelaciones del Campeonato Nacional ha sido el panameño Cecilio Waterman, quien es uno de los máximos anotadores del torneo, lo que valió que Universidad de Concepción compre el 50 por ciento de su pase a Fénix de Uruguay.

Y en un repaso de la campaña, el ariete centroamericano piensa en seguir aportando para evitar el descenso del elenco del campanil en un primer desafío que se dará este mismo domingo ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

"Claro que nos vamos a salvar. Esto es fútbol y todo puede pasar, ahora enfrentaremos a un rival directo por la ponderada. Veremos qué nos depara el destino después de las 22 horas del domingo, pero seguiremos peleando hasta el final", dijo Waterman a La Tercera.

"Mi objetivo es quedarme acá, me siento muy a gusto y feliz en la U. de Conce. El torneo es lindo, competitivo, todos los equipos salen a proponer y hay lindas canchas. Por la pandemia no he podido salir mucho, pero quisiera seguir en este país, es muy tranquilo y con gran calidad de vida", añadió el panameño, quien destacó la llegada de Hugo Balladares como nuevo DT.

"Ya entrenamos con el nuevo profe y de a poco nos iremos conociendo. Tiene muy buena llegada con los jugadores y esa comunicación sirve para ganar confianza. En pocos días no es mucho lo que se podrá cambiar para este partido, pero él ayudará a que saquemos esto adelante", dijo.

Además, Waterman contó de los apodos que recibe, y dijo que el que más lo divierte es la comparación con el belga Romelu Lukaku.

"No me molesta ninguno. Sé que la gente me aprecia y tiene cariño, por lo cual me pueden decir como ellos quieran. Mi apellido es poco frecuente y me llaman desde el 'hombre agua' hasta el 'húmedo', pero ni sé la razón. En el grupo me molestan y dicen 'Lukaku', pero me da risa y lo tomo con humor", expresó.