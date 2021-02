Eduardo Acevedo: Espero un arbitraje sin presiones, que se olvide de la historia de Colo Colo

El uruguayo Eduardo Acevedo, ex director técnico de Universidad de Concepción, anticipó la final por la permamencia ante Colo Colo a disputarse este miércoles y manifesto que sus ex dirigidos tienen lo suficiente para quedarse con el triunfo, aunque también expresó su deseo para que el arbitraje no se vea afectado por las "presiones".

"Creo que el tema colectivo es mejor Universidad de Concepción (...), ellos la personalidad la han demostrado, su carácter. Que sean ellos mismos, estos es para vivos y tengo esperanza que logren el partido. Espero un arbitraje sin presiones, que se olvide de la historia de Colo Colo, que el VAR y el mismo tenga sus detalles. Que haya tranquilidad dentro del juego", declaró Acevedo a TNT Sports Chile.

El partido entre Colo Colo y U. de Concepción, para definir al tercer descendido a la Primera B, está programado para las 18:00 horas (21:00 GMT) en Talca y lo podrás escuchar en Al Aire Libre y seguir online en el Marcador Virtual de AlAIreLibre.cl.