El técnico Eduardo Acevedo renunció en U. de Concepción: "No hay honestidad deportiva"

El uruguayo Eduardo Acevedo sorprendió este lunes, tras finalizar el encuentro ante Everton en el "Ester Roa", al anunciar su renuncia a la banca de Universidad de Concepción, acusando que "no hay honestidad deportiva" en el fútbol chileno.

"No hay honestidad deportiva...han pasado cosas, tengo la fuerza para pelear, pero fuimos los únicos que jugamos cinco partidos en 18 días, y hay otros que en 16 días jugaron dos partidos", comentó en diálogo al CDF tras el empate sin goles con los viñamarinos.

#UdeConcepción Eduardo Acevedo renunció a la banca del Campanil, en declaración a CDF: "No hay equidad en la competición, no puedo seguir así (...) hay cosas que no me gusta verlas en el fútbol". 40% rendimiento en 26 Partidos dirigidos @alairelibrecl pic.twitter.com/1eoW2mncq3