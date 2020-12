U. de Concepción reclamó los tres puntos ante Everton por supuesta inclusión irregular de Kevin Figueroa

Mientras la lucha por no descender sigue al rojo vivo, Universidad de Concepción ingresó una denuncia contra Everton acusando que infringe el artículo 30, por lo que pidió los tres puntos del empate sin goles que ambos protagonizaron por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Según confirmó a Al Aire Libre en Cooperativa el abogado del cuadro penquista Juan Pablo Yáñez, la denuncia se realizó debido a que el jugador Kevin Figueroa no fue inscrito debidamente antes del encuentro tras la lesión de Benjamín Berríos.

"El artículo 30 de las bases del Campeonato establece el procedimiento para los jugadores reservas, en este caso tenemos a Figueroa que fue incorporado irregularmente y jugó los últimos minutos de partido", manifestó Yáñez.

En el mencionado encuentro, el entrenador Roberto Sensini reemplazó a Berríos por Gary Moya en el equipo titular, mientras que Figueroa ocupó el lugar vació en la banca e ingresó en el minuto 83.

Las bases apuntan en el mencionado artículo 30 que "el jugador sustituto que reemplazare al jugador titular que no pudo comenzar el partido no podrá ser sustituido en la banca por otro jugador no incluido en la planilla".

Debido a esto, Universidad de Concepción resolvió hacer la denuncia correspondiente, reclamando los tres puntos, mientras que Everton arriesga perder el punto conseguido y un castigo económico de 500 UF.

El Campanil hoy es penúltimo en la tabla de coeficiente y, de ganar las tres unidades que reclama, acortará distancias con Universidad de Chile, su antecesor en la clasificación ponderada.

El Tribunal de Disciplina debe citar a las partes para que presenten sus alagatos al respecto, por lo que se espera una resolución al respecto para no antes del 15 de enero.