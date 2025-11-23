En la recta final del Campeonato Nacional, Colo Colo no sólo se juega la clasificación a torneos internacionales, sino también el cumplimiento de una obligación reglamentaria: el minutaje Sub 21. Con tres fechas por disputar, el Cacique debe ajustar su plan para cumplir con los 1.890 minutos exigidos por la ANFP, un desafío silencioso pero que podría costar caro si no se aborda a tiempo.

Y en ese contexto, el duelo ante Unión La Calera no sólo es clave en lo deportivo. Fernando Ortiz citó a tres juveniles y uno de ellos, aparece como titular por necesidad. Su inclusión no sólo suma en cancha: también suma en el reglamento.

⏱ Los números del Sub 21 que Colo Colo debe alcanzar

Actualmente, el Popular acumula 1.752 minutos Sub 21, por lo que necesita 138 más para cumplir con la norma. Esto se traduce en un promedio de 46 minutos por partido en las tres fechas restantes del torneo. Ahí es donde aparece Leandro Hernández, quien ya debió jugar por la necesidad de minutos y es probable que esta noche arranque de titular, para bajar el minutaje faltante.

La situación se ha visto aliviada gracias a los 63 minutos adicionales obtenidos por convocatorias a selecciones juveniles, algo que disminuye la presión en el cuerpo técnico. Sin embargo, Colo Colo no puede relajarse: cualquier error puede derivar en sanciones deportivas o económicas, justo cuando el equipo lucha por ingresar a la Copa Sudamericana.

📝 Las opciones juveniles de Colo Colo ante U La Calera

Para este encuentro en el Estadio Monumental, Ortiz incluyó en la citación a Leandro Hernández, Víctor Campos y Eduardo Villanueva. Los tres cumplen con los requisitos para aportar minutos Sub 21, pero es Hernández quien se perfila como titular. El canterano ha tenido poca participación esta temporada, sumando sólo cinco partidos en el Campeonato Nacional.

Pero este domingo puede ser distinto: todo indica que será parte del once inicial, aportando desde el primer minuto al objetivo colectivo.

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar contra Unión La Calera por la fecha 28 de la #LigaDePrimeraItaú ⚪⚫ #𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/BRozgAHdlC — Colo-Colo (@ColoColo) November 23, 2025

🌟 Por qué Leandro Hernández puede ser clave en este cierre

Además de cumplir con el reglamento, la presencia del volante representa un respaldo al trabajo formativo del club. Con Colo Colo buscando cerrar bien el año, la irrupción de Hernández podría ser un golpe anímico y táctico para enfrentar lo que resta del campeonato. Sumado a que ya van encontrando nuevos valores en posiciones donde habrá salidas, como la de Esteban Pavez.