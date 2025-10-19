El parte médico de Colo Colo previo al duelo ante Coquimbo Unido encendió las alarmas. Cinco jugadores quedaron descartados por lesión, justo cuando el equipo debe visitar al líder del Campeonato Nacional. Pero además, una ausencia inesperada sorprendió a los hinchas: Esteban Pavez no fue citado, pese a estar físicamente en condiciones.

En un momento donde Fernando Ortiz necesita claridad táctica y resultados urgentes, las bajas en defensa, mediocampo y delantera complican la planificación. Y la exclusión del capitán sin explicación médica suma ruido al ambiente albo, que ya arrastra presión en la tabla y cuestionamientos desde la hinchada.

⚪ Colo Colo sufre en la previa ante Coquimbo: parte médico revela cinco bajas

El plantel de Colo Colo llega golpeado al crucial duelo ante Coquimbo Unido, líder del campeonato. A pocas horas del duelo en el norte, el club publicó un parte médico que confirmó cinco jugadores fuera de la convocatoria, todos por diferentes lesiones.

Pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de Esteban Pavez. El capitán no fue citado por decisión técnica de Fernando Ortiz, pese a no tener problemas físicos. Una situación que alimenta la especulación y deja una duda justo cuando se juega un partido que puede marcar el futuro albo en el torneo.

🏥 Qué dice el parte médico oficial de Colo Colo

El parte entregado por el club confirmó las siguientes lesiones:

Alexander Oroz : Lesión de isquiotibiales, operado. Rehabilitación estimada: 12 semanas.

: Lesión de isquiotibiales, operado. Rehabilitación estimada: 12 semanas. Óscar Opazo : Menisectomía interna en la rodilla izquierda. Sin plazo oficial de regreso.

: Menisectomía interna en la rodilla izquierda. Sin plazo oficial de regreso. Javier Correa : Contractura en el gemelo derecho.

: Contractura en el gemelo derecho. Francisco Marchant : Esguince medial en la rodilla derecha. Infiltración + inmovilización. Tiempo estimado: 4 a 6 semanas.

: Esguince medial en la rodilla derecha. Infiltración + inmovilización. Tiempo estimado: 4 a 6 semanas. Nicolás Suárez: Luxación de hombro izquierdo, operado. Rehabilitación: 12 semanas.

Con este panorama, Fernando Ortiz deberá reorganizar varias zonas del equipo, especialmente en ofensiva y defensa.

❓ ¿Por qué Esteban Pavez no fue citado?

Más allá de las lesiones, la gran sorpresa fue la exclusión de Esteban Pavez, quien no presenta dolencias físicas y su ausencia responde a una decisión táctica del cuerpo técnico. El mediocampista venía siendo titular indiscutido, pero en las últimas fechas su rendimiento fue irregular. Fernando Ortiz busca nuevas fórmulas en un partido de alto riesgo, lo que aumenta las especulaciones sobre una posible pérdida de liderazgo dentro del equipo.

🔁 Coquimbo vs Colo Colo: el duelo que puede definir el torneo

Coquimbo Unido llega como puntero exclusivo, con un rendimiento sólido tanto de local como visitante. Colo Colo, en cambio, sigue sin mostrar regularidad y necesita sumar sí o sí para no alejarse de puestos internacionales.

Las bajas médicas, sumadas a decisiones como la de Pavez, convierten este encuentro en un verdadero test para Ortiz y su plantel. Todo esto, en medio de un ambiente que pide resultados inmediatos.