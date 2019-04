Bryan Carrasco y Joe Abrigo otra vez se quedaron sin técnico en Veracruz

Los jugadores nacionales Bryan Carrasco y Joe Abrigo se quedaron sin entrenador en Veracruz, luego de que el uruguayo Robert Siboldi presentara su renuncia, debido a la estrepitosa caída por 9-2 ante Pachuca de Martín Palermo, en la jornada 14 de la liga mexicana.

El estratega, quien se mostró muy golpeado luego de aquel encuentro, este martes compareció ante los medios de comunicación, asegurando que "queremos darle la disculpas a la institución por el espectáculo no agradable que dimos el pasado sábado en Pachuca. No es lo que trabajamos, no es lo que habíamos planeado y las circunstancias se dieron así".

Posteriormente, presentó su renuncia: "No tuvimos la respuesta por parte de los jugadores y por eso damos un paso al costado ahora para que Fidel (Kouri, presidente del equipo,) tenga tiempo de tomar decisiones y encaminar el equipo hacia el futuro".

La directiva de los "tiburones rojos" aceptó la renuncia presentada por Siboldi y designó a José Luis González China por los tres partidos restantes del campeonato, el próximo viernes en su estadio ante Monterrey, el domingo 28 de visita a Querétaro y el sábado 4 de mayo como local ante América de Nicolás Castillo.