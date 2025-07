Exfutbolista sale en defensa de Almirón y sus cuestionados entrenamientos cortos previo al Superclásico

Ya se va alistando todo para el Superclásico 197 que jugarán este sábado U de Chile y Colo Colo, partido pendiente que corresponde a la Fecha 7 del Campeonato Nacional, y que en la previa para los albos ha estado rodeada de un ambiente bastante comprimido, donde además ha habido diversos cuestionamientos hacia el técnico Jorge Almirón.

Las críticas de la parcialidad de Colo Colo han ido dirigidas principalmente a la preparación que ha dado Almirón a sus dirigidos, esto luego de que se conociera que el estratega argentino hizo entrenamientos de no más de una hora de duración.

La polémica arrancó esta semana cuando se reveló que el pasado lunes el DT de Colo Colo trabajó alrededor de 45 minutos y tuvo que frenar la práctica cuando en un reducido los jugadores que no vienen teniendo muchos minutos se "comían un baile" ante la proyección, mientras que este último jueves hubo información de que volvió a hacer un entrenamiento de 55 minutos sin fútbol normal, además de no haber parado un 11 titular con miras al duelo con los azules.

Tras las derrotas ante Audax Italiano y Universidad Católica en sus últimos partidos, la preocupación de los hinchas de Colo Colo está al tope, más teniendo en cuenta esta inusual preparación para el Superclásico. Sin embargo, en defensa de Almirón un ex futbolista explicó el motivo que hay detrás de esta manera de trabajo.

Fue Carlos Piña Villanueva quien en su rol de panelista en TNT Sports intentó darle una razón a los entrenamientos cortos del DT del Cacique. "Siempre las cargas son mayores en los primeros días. Siempre un lunes o un martes son prácticas más largas que pueden durar una hora y media en cancha. Pero a dos días del partido, son 50 o 55 minutos porque lo que se hace es intenso en la cancha", indicó el otrora volante.

"Normalmente, la táctica fija es el día anterior al partido, que sería el viernes (hoy). El jueves correspondería parar equipo, aunque no todos los entrenadores hacen fútbol y juegan once contra once, pero ya se arman las estructuras que van a ser titulares", agregó el Piña, lo que no es seguro que calme a los hinchas colocolinos.

Este viernes se debiese definir el XI titular de Colo Colo para enfrentar a U de Chile.

De momento no hay una alineación confirmada, pero la más probable sería con: Brayan Cortés; Oscar Opazo, Alan Saldivia, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro; Marcos Bolados*, Claudio Aquino, Lucas Cepeda; Javier Correa.

Más que tres puntos, Colo Colo se juega su futuro inmediato. El Cacique está noveno con 21 unidades y necesita un triunfo para acercarse a los puestos de torneos internacionales. De vencer a la U, escalaría hasta los 24 puntos y quedaría en zona de clasificación a la Sudamericana 2026.

Además, un triunfo ante el archirrival podría dar el impulso anímico que el plantel necesita para la segunda rueda.

📅 Fecha: Sábado 12 de julio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

