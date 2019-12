Vicepresidente de la Federación: El Chile 4 debe definirse deportivamente entre U. Española y la U

Justo Alvarez, vicepresidente de la Federación de Fútbol de nuestro país, señaló que la entidad quiere que Universidad de Chile y Unión Española definan "deportivamente" el "Chile 4" para la próxima Copa Libertadores. No obstante, apuntó en que en caso de que no se pueda jugar, el martes 10 de diciembre se anunciará qué equipo se quedará con el cupo que otorga la Copa Chile.

"Hemos pedido al presidente de la Federación (Sebastián Moreno) que vaya a Conmebol, para que nos den un plazo prudente, ya que pidieron para el 17 de diciembre que esté el nombre del Chile 4. Pero en primera instancia, hemos decidido que se juegue deportivamente. La Copa Chile es de la Federación y no del fútbol profesional (ANFP). Si están las condiciones y si da el visto bueno Conmebol, que se juege deportivamente entre Unión y la U", explicó el dirigente.

Del mismo modo, Alvarez se refirió a la posible negativa de los hispanos a no jugar, porque argumentan que el cupo para el torneo internacional les correponde por reglamento.

"Lo que diga Unión Española no nos compete, somos dirigentes de la Federación y no del fútbol profesional. Hemos acordado que se juegue y los cuatro que avanzaron hasta que se paró el torneo, eran la UC, Colo Colo, Unión Española y U. de Chile. Y como los dos primeros ya están clasificados y eso corresponde a la ANFP, a nosotros nos compete la definición del Chile 4 en la Copa Chile, entre la U y Unión", precisó.

Respecto a la posibilidad de que no se pueda jugar ese compromiso, Alvarez informó que "el martes 10 de diciembre tenemos que darle una respuesta al presidente de la Federación y sí o sí, entre 17 a 18:00 horas, vamos a decir si se juega o no deportivamente. Y si no es así, daremos la resolución sobre quién será el Chile 4"

"Lo que puedo dejar claro, es que se tiene que jugar en el país. Si no están las condiciones, el martes se dirá que equipo será Chile 4", sentenció.